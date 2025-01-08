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Россия активно обсуждает совместные поездки граждан с этой страной

Алексей Климов: Россия и КНДР обсуждают соглашение о взаимных поездках граждан

Новости о потенциальном упрощении визового режима между Россией и КНДР вызывают оживленный интерес.

Заявление директора консульского департамента МИД РФ Алексея Климова о работе над проектом соглашения о взаимных поездках граждан обеих стран стало сигналом возможных перемен в отношениях между двумя государствами.

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В настоящее время между Россией и КНДР действует соглашение о взаимных поездках граждан, подписанное еще в 1997 году. Эта информация доступна на сайте МИД России в разделе двусторонних договоров.

Заявление Климова указывает на намерение выйти за рамки существующего соглашения и разработать новый документ. Это может свидетельствовать о желании обеих сторон стимулировать обмен гражданами в различных сферах: туризм, бизнес, научное сотрудничество и гуманитарные связи.

Источник: РИА Новости

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Фото:Юрий Смитюк/ТАСС
Количество просмотров 222
08.01.2025 
Фото:Юрий Смитюк/ТАСС
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