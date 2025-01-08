Туристический налог в России будет гибким: что это значит для путешественников?

Ставку туристического налога в России можно будет менять с учетом сезонности

В России готовится к запуску новый туристический налог, запланированный на 2025 год. Однако, в отличие от многих других налогов, он обещает быть гибким и адаптируемым к специфике каждого региона.

Согласно разъяснительному письму Министерства финансов РФ, региональные власти получат право самостоятельно устанавливать ставку налога поквартально, учитывая сезонность туристического потока.

Ключевым аспектом предложенной системы является её гибкость. Вместо единой ставки налога для всей страны, каждый регион сможет самостоятельно определить оптимальный размер сбора, варьируя его в зависимости от времени года.

Это особенно актуально для регионов с ярко выраженной сезонностью туризма, таких как южные курорты или горнолыжные центры. В высокий сезон, когда спрос на проживание максимален, ставка может быть выше, а в межсезонье – ниже, стимулируя туристическую активность в менее популярные периоды.

Минфин установил определённые рамки для региональной самостоятельности. Минимальный размер налога составит 100 рублей, а максимальный – 1% от стоимости проживания в 2025 году. Этот процент будет ежегодно увеличиваться до 5% к 2029 году. Такой подход позволяет регионам самостоятельно балансировать между необходимостью пополнения бюджета и сохранением привлекательности для туристов. Возможность ежеквартальной корректировки ставки дает регионам оперативно реагировать на изменения спроса и рыночной конъюнктуры.

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Источник: Известия