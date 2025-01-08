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Туристический налог в России будет гибким: что это значит для путешественников?

Ставку туристического налога в России можно будет менять с учетом сезонности

В России готовится к запуску новый туристический налог, запланированный на 2025 год. Однако, в отличие от многих других налогов, он обещает быть гибким и адаптируемым к специфике каждого региона.

Согласно разъяснительному письму Министерства финансов РФ, региональные власти получат право самостоятельно устанавливать ставку налога поквартально, учитывая сезонность туристического потока.

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Ключевым аспектом предложенной системы является её гибкость. Вместо единой ставки налога для всей страны, каждый регион сможет самостоятельно определить оптимальный размер сбора, варьируя его в зависимости от времени года.

Это особенно актуально для регионов с ярко выраженной сезонностью туризма, таких как южные курорты или горнолыжные центры. В высокий сезон, когда спрос на проживание максимален, ставка может быть выше, а в межсезонье – ниже, стимулируя туристическую активность в менее популярные периоды.

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Минфин установил определённые рамки для региональной самостоятельности. Минимальный размер налога составит 100 рублей, а максимальный – 1% от стоимости проживания в 2025 году. Этот процент будет ежегодно увеличиваться до 5% к 2029 году. Такой подход позволяет регионам самостоятельно балансировать между необходимостью пополнения бюджета и сохранением привлекательности для туристов. Возможность ежеквартальной корректировки ставки дает регионам оперативно реагировать на изменения спроса и рыночной конъюнктуры.

Источник: Известия

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Лежнин Роман
Фото:Оксана Король/Бизнес Online/ТАСС
Количество просмотров 170
08.01.2025 
Фото:Оксана Король/Бизнес Online/ТАСС
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