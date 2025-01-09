Повышение ставки утильсбора с 1 января грозит закрытием производства этих авто

В РФ прогнозируют падение производства электрокаров из-за выросшего утильсбора

Утилизационный сбор на электромобили в России повысился с 1 января 2025 года более чем в 20 раз. Для юридических лиц ставка утильсбора выросла с 32,6 тыс. до 667,4 тыс. рублей для новых автомобилей и машин возрастом до трех лет. Для электромобилей старше трех лет утильсбор составляет 1,2 млн рублей вместо 122 тыс. рублей.

По словам владельца компании «РоговМобиль» Дмитрия Рогова, электромобили чаще всего покупают обеспеченные автовладельцы в качестве второй машины. Причем цены на электрокары стартуют от 4,5 млн рублей, а модели Li Xiang и Tesla оцениваются в 7-8 млн рублей. Отмечается, что дополнительные 600 тыс. рублей сбора не окажут существенного влияния на спрос.

При этом в экспертном сообществе прогнозируют, что новые ставки утильсбора могут спровоцировать закрытие производства электромобилей в России. Дело в том, что завод «Автотор» из Калининграда (бренд Amberauto) и липецкий «Моторинвест» (Evolute) используют комплектующие зарубежного производства и поэтому могут столкнуться с проблемами из-за увеличения утильсбора. Ситуация усугубляется тем, что в РФ не производятся тяговые аккумуляторы и отсутствуют технологии их производства.

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Источник: svpressa.ru