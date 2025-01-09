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Повышение ставки утильсбора с 1 января грозит закрытием производства этих авто

В РФ прогнозируют падение производства электрокаров из-за выросшего утильсбора

Утилизационный сбор на электромобили в России повысился с 1 января 2025 года более чем в 20 раз. Для юридических лиц ставка утильсбора выросла с 32,6 тыс. до 667,4 тыс. рублей для новых автомобилей и машин возрастом до трех лет. Для электромобилей старше трех лет утильсбор составляет 1,2 млн рублей вместо 122 тыс. рублей.

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По словам владельца компании «РоговМобиль» Дмитрия Рогова, электромобили чаще всего покупают обеспеченные автовладельцы в качестве второй машины. Причем цены на электрокары стартуют от 4,5 млн рублей, а модели Li Xiang и Tesla оцениваются в 7-8 млн рублей. Отмечается, что дополнительные 600 тыс. рублей сбора не окажут существенного влияния на спрос.

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При этом в экспертном сообществе прогнозируют, что новые ставки утильсбора могут спровоцировать закрытие производства электромобилей в России. Дело в том, что завод «Автотор» из Калининграда (бренд Amberauto) и липецкий «Моторинвест» (Evolute) используют комплектующие зарубежного производства и поэтому могут столкнуться с проблемами из-за увеличения утильсбора. Ситуация усугубляется тем, что в РФ не производятся тяговые аккумуляторы и отсутствуют технологии их производства.

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Источник: svpressa.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / usertrmk
Количество просмотров 1128
09.01.2025 
Фото:freepik / usertrmk
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