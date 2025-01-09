В Правительстве приняли меры по устойчивости автомобилестроения в условиях санкций

Кабмин: заключившим специнвестконтракты автобрендам отсрочат уплату утильсбора

Автопроизводители транспортных средств и прицепов, заключившие специальный инвестконтракт, получат отсрочку по уплате утилизационного сбора за IV квартал 2024 года и за I–III кварталы 2025 года. Соответствующее постановление за № 1930 от 27.12.2024 года подготовил кабмин.

Согласно документу, максимальный срок уплаты утилизационного сбора перенесли до 15 декабря 2025 года. Отсрочка призвана помочь производителям устранить проблему дефицита оборотных средств, а также создать запас комплектующих для бесперебойной работы производственных мощностей.

Напомним, аналогичное решение Правительство РФ принимало в 2022 и 2023 годах в рамках мер поддержки экономики в условиях внешних ограничений. Благодаря механизму инвестконтракта предприятия смогут привлечь крупные частные капиталовложения в проекты по созданию новых производств.

Причем власти со своей стороны гарантируют инвесторам выгодные, понятные и неизменные условия для вложений, в том числе налоговые льготы и особые условия аренды земли без проведения торгов.

Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства РФ от 26.12.2013 года № 1291.

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Источник: government.ru