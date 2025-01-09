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Назван топ-9 самых быстрых кроссоверов и внедорожников 2025 года

Tesla Model X Plaid названа самой быстрой в сегменте кроссоверов и внедорожников

Tesla Model X Plaid лидирует в списке самых быстрых внедорожников и кроссоверов в 2025 голду. К такому мнению пришли эксперты, они оценили динамические характеристики моделей сегмента SUV.

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Для разгона до первой «сотни» Tesla Model X Plaid требуется всего 2,5 секунды. Благодаря мощности в 1020 л.с. и запасу хода более 500 км, этот электрический кроссовер олицетворяет собой практичность и высокую производительность.

Tesla Model X Plaid
Tesla Model X Plaid

Также в рейтинг вошел Rivian R1S Tri-Motor с разгоном в 2,9 секунды и запасом хода 644 км. Этот автомобиль покоряет своими внедорожными способностями. Для разгона до 100 км/ч Lotus Eletre R мощностью 905 л.с. потребуется 2,95 секунды. Максимальная скорость этого автомобиля достигает до 265 км/ч, делая его одним из самых спортивных представителей сегмента.

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Бензиновые Aston Martin DBX707 и Porsche Cayenne Turbo GT тоже отвечают стандартам высоких скоростей и роскоши. 7-7-сильный DBX707 способен разогнаться до 310 км/ч, а максимальная скорость Cayenne Turbo GT ограничена отметкой в 306 км/ч. При этом автомобиль впечатляет сбалансированной управляемостью.

Что касается гибридов, то эксперты выделили Lamborghini Urus SE Hybrid мощностью 789 л.с. и 631-сильную Audi RS Q8 Performance. Эти модели наглядно подтверждают, что в будущем в сегменте внедорожников гибридные технологии будут в приоритете. Такие модели демонстрируют невероятную мощность в сочетании с улучшенной топливной эффективностью.

Гибридный кроссовер Mercedes-AMG GLC63 S E эксперты оценили за функциональное сочетание турбомотора и электропривода, обеспечивающие разгон за 3,4 секунды до 100 км/ч.

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Электрические Kia EV6 GT и GMC Hummer EV SUV задают тренд в этом сегменте SUV. Автомобиль Kia EV6 GT способен разогнаться менее чем за 3,5 секунды, а Hummer EV демонстрирует впечатляющие характеристики.

Все перечисленные кроссоверы и внедорожники олицетворяют собой начало новой эпохи автомобилестроения, где симбиоз роскоши, практичности и функционала предлагают автовладельцам управление транспортным средством без ограничений скорости и технологий.

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Источник: speedme.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Tesla
Количество просмотров 194
09.01.2025 
Фото:Tesla
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