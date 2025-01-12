Есть способ пополнять запас хода электромобиля за пару минут

Chery Exeed Exlantix представит автомобили со сменными аккумуляторами Nio

Суббренд Chery Exeed выпустит автомобили с технологией замены аккумуляторов, разработанной компанией Nio (также выпускает электрокары премиум-класса), в третьем квартале 2025 года.

Кроссовер Exeed Exlantix ET

Это станет важным событием в автопроме, так как уже более восьми брендов подписали соглашения с Nio, но ни один из них пока не выпустил автомобили с этой технологией.

В январе 2024 года компании Nio и Chery подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в области замены аккумуляторов. Согласно ему, компании обязались разрабатывать совместные стандарты для аккумуляторов, системы их замены и сети обслуживания. Это партнерство направлено на унификацию технологии, что поможет устранить сложности и дополнительные расходы для потребителей.

Ведь если каждый производитель будет использовать свой собственный стандарт аккумуляторов, это приведет к дополнительным затратам для клиентов и усложнит задачу выбора. Chery и Nio активно работают над созданием единых стандартов аккумуляторов и эффективной системы их замены.

На фото кроссовер Exeed Exlantix ET и седан ES перед станцией замены аккумуляторов.

Кроссовер Exeed Exlantix ET и седан ES

Согласно расчетам компании Nio, станции замены аккумуляторов должны проводить не менее 60–70 замен в день, чтобы быть прибыльными. С расширением сети на другие бренды, такие как Chery, пропускная способность этих станций возрастет, что поможет улучшить финансовые показатели Nio и сделать эту технологию доступной для более широкого круга потребителей.

На данный момент к Альянсу Nio Battery Swap присоединились Changan, Geely, JAC, Chery, Lotus Technology, GAC и FAW.

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Источник: СarNewsChina