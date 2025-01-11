Это совершенно новый Hyundai Creta: его уже можно заказать

Hyundai открыл прием заказов на электрическую версию кроссовера Creta

Hyundai Motor делает решительный шаг в сторону электрификации, начав принимать заказы на свою новую электрическую версию популярного кроссовера Creta.

Hyundai Creta Electric – это стильный и современный кроссовер, сохранивший узнаваемые черты своего бензинового аналога, но получивший мощное электрическое «сердце».

Hyundai Creta Electric

Под капотом скрывается электродвигатель, развивающий 136 л.с. и крутящий момент в 255 Нм. Такие характеристики обеспечивают динамичный разгон – до 100 км/ч электромобиль разгоняется всего за 7,9 секунды.

Один из ключевых параметров для любого электромобиля – запас хода. Hyundai Creta Electric предлагает покупателям выбор из двух вариантов литий-ионных батарей: емкостью 42 и 51,3 кВт∙ч. Вариант с меньшей батареей обеспечивает запас хода до 390 км, в то время как версия с более емкой батареей позволяет проехать до 473 км.

Hyundai Creta Electric

Процесс предзаказа максимально упрощен. Для того чтобы забронировать свой Hyundai Creta Electric, необходимо внести предоплату в размере примерно 300 долларов США. Официальные цены на электрокроссовер будут объявлены 16 января.

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Источник: Автопоток