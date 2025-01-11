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Это совершенно новый Hyundai Creta: его уже можно заказать

Hyundai открыл прием заказов на электрическую версию кроссовера Creta

Hyundai Motor делает решительный шаг в сторону электрификации, начав принимать заказы на свою новую электрическую версию популярного кроссовера Creta.

Hyundai Creta Electric – это стильный и современный кроссовер, сохранивший узнаваемые черты своего бензинового аналога, но получивший мощное электрическое «сердце».

Hyundai Creta Electric
Hyundai Creta Electric
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Под капотом скрывается электродвигатель, развивающий 136 л.с. и крутящий момент в 255 Нм. Такие характеристики обеспечивают динамичный разгон – до 100 км/ч электромобиль разгоняется всего за 7,9 секунды.

Один из ключевых параметров для любого электромобиля – запас хода. Hyundai Creta Electric предлагает покупателям выбор из двух вариантов литий-ионных батарей: емкостью 42 и 51,3 кВтч. Вариант с меньшей батареей обеспечивает запас хода до 390 км, в то время как версия с более емкой батареей позволяет проехать до 473 км.

Hyundai Creta Electric
Hyundai Creta Electric

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Процесс предзаказа максимально упрощен. Для того чтобы забронировать свой Hyundai Creta Electric, необходимо внести предоплату в размере примерно 300 долларов США. Официальные цены на электрокроссовер будут объявлены 16 января.

Источник: Автопоток

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Лежнин Роман
Фото:Hyundai
Количество просмотров 3528
11.01.2025 
Фото:Hyundai
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Отзывы о Hyundai Creta (12)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Hyundai Creta  2017
/ срок владения: 3 - 5 лет
Достоинства:
Качество, удобство, комфорт.
Недостатки:
Пока нет. Но если придраться, то маленький багажник.
Комментарий:
Владел Хендай Акцент, потом Солярис, потом взял Кия Церато, После Хендай Крета. Отзыв по владению 4 года. Машина полный улет, не знаю куда еще гнаться, когда по нынешним ценам машина удовлетворяет полностью. Брать дороже и комфортнее? Не хочу отдавать за железку 3-4 миллиона. Даже если хотел поменять на Туссан, то отдав за машину 2 миллиона я потерял бы половину комфорта из комплектации, а это не очень хочется. Китайцев не рассматриваю, и даже слушать не хочу, что не говори, а сравнивать эти ржавые громыхалки нечего. Есть у друзей и знакомых, покатался, знаю. Машина проходит обслуживание у дилера, проблем нет. Есть что было бы, то с удовольствием поделился бы. Проехал по бездорожью, ездил по степям на охоту, негде не подвела. И даже намеков не было где-то застрять, хотя передний привод. Если кто и пишет отрицательные отзывы, то нужно по проблеме обратится к дилеру, потому что все бывает, нужно смотреть. Я всегда рассматриваю только Хендай, и остановился на нем, потому что поменял уже 3 машины, и никогда проблем не было. Считаю, что это надежный семейный автомобиль. Хочется большего, но цены просто пипец, поэтому довольствуемся этим)))
+1