Количество турпоездок в этот регион России выросло более чем на 200% за год

Кабмин: 2024 год стал рекордным по числу туров по РФ среди россиян и иностранцев

Жители России и интуристы в 2024 году совершили по России 79,2 млн туристических поездок за 11 месяцев в период с января по ноябрь. Такой статистикой со ссылкой на данные Росстата поделились зампредседателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко и министр экономического развития Максим Решетников

По словам Чернышенко, такие показатели наглядно демонстрируют неподдельный интерес к путешествиям по России.

«Это почти на 11% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года. По прогнозу, по итогам прошлого года количество турпоездок составит около 92 млн и станет рекордным за всю историю статистических наблюдений (за 23 года). Такой рост приближает нас к выполнению поставленной Президентом РФ Владимиром Путиным цели: к 2030 году достичь 5% доли туризма в ВВП страны и 140 млн туристических поездок», – подчеркнул вице-премьер.

Также Чернышенко обратил внимание на тот факт, что неуклонно растет и поток путешественников из-за рубежа. Только в одном Хабаровском крае количество турпоездок иностранцев выросло на 204%, в Амурской области – на 142%, а в Приморье – на 112%. Отмечается, что значительную часть туристов составляют жители Китая.

Москва традиционно лидирует по абсолютным показателям (11,1 млн турпоездок), не отстают Краснодарский край (9,4 млн) и Петербург (5,8 млн). Также в топ-10 популярных у туристов регионов вошли Подмосковье, Республика Крым, Татарстан, Свердловская, Тюменская и Ростовская области, Ставропольский край.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заверил, что в России и дальше будут создавать привлекательные условия для путешествий, чтобы как можно больше путешественников открывали для себя красоту и разнообразие нашей страны.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: government.ru