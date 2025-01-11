Популярный в России бренд выпустит специальный автомобиль для работы в такси

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Новый седан BYD E7 будет предназначен для использования в службах такси

Китайский автогигант BYD продолжает расширять свой модельный ряд электромобилей, и на этот раз в центре внимания – новый седан BYD E7 2025 модельного года. Информация, частично рассекреченная Министерством промышленности Китая, и появившиеся в сети фотографии, позволяют составить достаточно полную картину этой интересной новинки.

С габаритами 4780x1900x1515 мм и колесной базой 2820 мм, BYD E7 практически идентичен популярной модели Seal. Это сходство подтверждается и фотографиями, демонстрирующими схожий силуэт и общий дизайн.

BYD E7
BYD E7
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Однако, вместо утопленных в кузов дверных ручек, как у Seal, E7 получил традиционное исполнение. Это, наряду с ожидаемой более доступной ценой, указывает на то, что BYD E7 – это не просто клон Seal, а скорее его упрощенная, более бюджетная версия, ориентированная на другие сегменты рынка.

Пока что технические характеристики BYD E7 не полностью раскрыты, но известные данные рисуют картину практичного и экономичного автомобиля. Электромотор мощностью 100 кВт обеспечит достаточную динамику для городских условий и максимальную скорость 150 км/ч. Выбор 16-дюймовых колесных дисков говорит о стремлении к оптимизации энергопотребления и снижению стоимости. Интересно, что заявлены два варианта массы автомобиля: 1499 и 1566 кг. Разница может быть связана с различными комплектациями или вариантами батареи.

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Очевидно, что BYD E7 позиционируется как автомобиль для тех, кто ценит практичность и экономичность. Эксперты предполагают, что основным покупателем станут таксопарки, ищущие надежный и относительно недорогой электромобиль для работы. Однако, низкая цена и практичные характеристики делают его привлекательным и для частных лиц, которые предпочитают электромобили, но не готовы тратить большие суммы на топовые модели.

Источник: CarNewsChina

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Лежнин Роман
Фото:АГН Москва | MIIT
Количество просмотров 400
11.01.2025 
Фото:АГН Москва | MIIT
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