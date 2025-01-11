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Грозит коротким замыканием: автопроизводитель объявил очередную отзывную кампанию

Tesla отзовет 239 тысяч автомобилей из-за неполадки камеры заднего вида

Компания Tesla анонсировала очередной отзыв автомобилей, в этот раз кампания затронет 239 тысяч машин из-за выявленной проблемы с камерой заднего вида, пишут зарубежные СМИ.

Речь идет о том, что камера может не транслировать картинку на монитор, при этом в компании подчеркивают, что для решения этой проблемы достаточно обновить программное обеспечение.

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Причина дефекта заключается в том, что при включении питания может появляться обратный ток, это, в свою очередь может спровоцировать короткое замыкание в электронике автомобиля. В итоге, камера заднего вида выходит из строя.

Уточняется, что под отзывную кампанию попали автомобили Model 3, Model S, Model X и Model Y 2024-2025 годов выпуска.

Источник: reuters.com

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 213
11.01.2025 
Фото:Unsplash
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