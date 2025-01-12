Самый популярный в России производитель электромобилей показал новую практичную модель

Zeekr анонсировал выход нового электрического универсала Zeekr 007 GT

Zeekr 007 GT – это не просто стильный универсал, это настоящий спортивный электрокар. Модель построена на той же платформе, что и седан Zeekr 007, и заимствует у него некоторые дизайнерские решения. Однако, благодаря своей функциональности и вместительности, GT представляет собой более универсальное предложение.

Zeekr 007 GT

В основе лежат два варианта силовой установки. Заднеприводная версия (Smart) оснащена одним электромотором мощностью 310 кВт (421 л.с.). Разгон до 100 км/ч занимает всего 5,4 секунды. Цена стартует от 209 900 юаней (около 2,8 млн рублей). Вариант с увеличенным запасом хода обойдется в 229 900 юаней (3,1 млн рублей).

Zeekr 007 GT

Полноприводная версия (Smart и Performance) в дополнение к заднему электромотору (421 л.с.) получает ещё один на передней оси мощностью 165 кВт (224 л.с.). Это превращает Zeekr 007 GT в настоящую ракету: разгон до 100 км/ч занимает всего 2,84 секунды! Цена полноприводной версии Smart составляет 229 900 юаней (3,1 млн рублей), а топовая комплектация Performance – 299 900 юаней (4 млн рублей).

Zeekr 007 GT на тестах

Zeekr 007 GT использует 800-вольтовую архитектуру, что позволяет осуществлять быструю зарядку. В зависимости от комплектации, автомобиль оснащается литий-железо-фосфатным или литий-никель-марганец-кобальт-оксидным аккумулятором. Запас хода от 616 до 870 километров по циклу CLTC. Официальная премьера Zeekr 007 GT ожидается во втором квартале 2025 года. На китайском рынке он будет конкурировать с такими моделями, как Nio ET5 Touring.

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Источник: CarNewsChina