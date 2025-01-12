Станут ли доступнее автомобили в 2025 году? Мнение эксперта
Наступивший год ожидается непростым для автомобильного рынка России. По мнению экспертов, продажи новых автомобилей будут снижаться даже при сохранении текущих экономических условий, а малейшие потрясения приведут к резкому падению.
На сколько сильно упадет российский авторынок? Какие факторы повлияют на него в первую очередь и к чему готовиться тем, кто планирует покупку автомобиля? На эти острые вопросы ответил эксперт Александр Корнев.
Александр Корнев, руководитель Управления по работе с импортерами Газпромбанк Автолизинг:
– 2025 год в целом начался для российских автодилеров не очень удачно. Традиционные новогодние скидки обошли отечественных автолюбителей стороной. Наоборот, в начале года большинство марок уже переписали свои ценники в сторону увеличения. Несмотря на хорошие товарные запасы на складах на несколько месяцев вперед, продавать их автодилеры не спешат.
Среди причин такой политики – непрекращающийся рост цен в закупке и высокая стоимость фондирования. Поэтому январские-февральские продажи скорее всего составят не более 80-90 тысяч автомобилей в месяц.
Не последним фактором влияния станет очередная индексация утильсбора. На этом фоне не стоит ждать и традиционного весеннего оживления. В китайском сегменте продолжится усиление конкуренции, первая десятка скорее всего удержит свои позиции, но вполне возможно немного скорректирует доли по причине размывания линеек автоконцернов из-за новых суббрендов.
При этом с российского рынка может уйти до четверти китайских марок с продажами менее 100 автомобилей в месяц. В целом на первые полгода придется, скорее всего, не более 40% годовых продаж. Если денежно-кредитная политика ЦБ будет смягчена, а поддержки со стороны дистрибьюторов продолжатся, то вторая половина года может быть гораздо более успешной, чем обычно.
Кроме этого, в данных условиях начнется реализация очередной волны отложенного спроса, который уже формируется с конца 2024 года. Прогнозы актуальны при относительно стабильной геополитической ситуации и национальной валюте.
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