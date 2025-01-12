Станут ли доступнее автомобили в 2025 году? Мнение эксперта

Эксперт Корнев перечислил факторы, влияющие на доступность авто для россиян

Наступивший год ожидается непростым для автомобильного рынка России. По мнению экспертов, продажи новых автомобилей будут снижаться даже при сохранении текущих экономических условий, а малейшие потрясения приведут к резкому падению.

На сколько сильно упадет российский авторынок? Какие факторы повлияют на него в первую очередь и к чему готовиться тем, кто планирует покупку автомобиля? На эти острые вопросы ответил эксперт Александр Корнев.

Александр Корнев, руководитель Управления по работе с импортерами Газпромбанк Автолизинг:

– 2025 год в целом начался для российских автодилеров не очень удачно. Традиционные новогодние скидки обошли отечественных автолюбителей стороной. Наоборот, в начале года большинство марок уже переписали свои ценники в сторону увеличения. Несмотря на хорошие товарные запасы на складах на несколько месяцев вперед, продавать их автодилеры не спешат.

Среди причин такой политики – непрекращающийся рост цен в закупке и высокая стоимость фондирования. Поэтому январские-февральские продажи скорее всего составят не более 80-90 тысяч автомобилей в месяц.

Не последним фактором влияния станет очередная индексация утильсбора. На этом фоне не стоит ждать и традиционного весеннего оживления. В китайском сегменте продолжится усиление конкуренции, первая десятка скорее всего удержит свои позиции, но вполне возможно немного скорректирует доли по причине размывания линеек автоконцернов из-за новых суббрендов.

При этом с российского рынка может уйти до четверти китайских марок с продажами менее 100 автомобилей в месяц. В целом на первые полгода придется, скорее всего, не более 40% годовых продаж. Если денежно-кредитная политика ЦБ будет смягчена, а поддержки со стороны дистрибьюторов продолжатся, то вторая половина года может быть гораздо более успешной, чем обычно.

Кроме этого, в данных условиях начнется реализация очередной волны отложенного спроса, который уже формируется с конца 2024 года. Прогнозы актуальны при относительно стабильной геополитической ситуации и национальной валюте.