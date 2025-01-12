Популярный электрокар попал под отзывную кампанию из-за критической проблемы

Tesla объявила об отзыве Tesla Model 3 Highland из-за неисправностей процессора

Илон Маск, известный своей амбициозной стратегией и стремлением к инновациям, вновь оказался в центре внимания из-за критической ошибки, связанной с новой моделью Tesla Model 3 Highland. Компания объявила о масштабном отзыве более 200 000 автомобилей в США.

Основной причиной отзыва стали выявленные неисправности в процессоре (CPU), которые приводят к сбоям в работе ключевых систем автомобиля. Короткое замыкание в процессоре вызывает отключение таких жизненно важных функций, как камеры, GPS и системы активной безопасности. Владельцы Model 3 Highland сообщают о серьезных проблемах, включая отключение камеры заднего вида, что является нарушением стандартов безопасности в США.

Tesla Model 3

На данный момент Tesla предложила временное решение в виде удалённого обновления программного обеспечения. Однако это лишь частичное исправление, так как для полного устранения проблемы потребуется физическая замена процессора. По предварительным оценкам, этот процесс может занять несколько месяцев.

Дополнительно, некоторые пользователи сообщают о проблемах с избыточным энергопотреблением, достигающим 5 кВт/ч в сутки. Это связано с постоянными циклами обновления системы, что не только увеличивает затраты на электроэнергию, но и может привести к дополнительным сбоям в работе автомобиля.

Национальное управление по безопасности движения на трассах (NHTSA) уже начало расследование в связи с отказом камеры заднего вида. Эксперты предполагают, что одной из причин столь серьезных проблем является стремление Tesla ускорить поставки Model 3 Highland. На фоне агрессивных скидок и акций в 2024 году компания, возможно, сократила этапы тестирования и проверки качества сборки.

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Источник: SpeedMe