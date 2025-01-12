Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Тест безопасности кроссовера Changan CS55
24 января
После резонансного видео проведен краш-тест – новые подробности
Стала известна причина сломанного кресла...
Tank 500 Blасk Trail 2025
24 января
Неубиваемые внедорожники Tank начали продавать в России
Бронированный Tank 500 поступил в продажу в...
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
24 января
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
В России в 4 раза с 2022 года выросло...

Популярный электрокар попал под отзывную кампанию из-за критической проблемы

Tesla объявила об отзыве Tesla Model 3 Highland из-за неисправностей процессора

Илон Маск, известный своей амбициозной стратегией и стремлением к инновациям, вновь оказался в центре внимания из-за критической ошибки, связанной с новой моделью Tesla Model 3 Highland. Компания объявила о масштабном отзыве более 200 000 автомобилей в США.

Основной причиной отзыва стали выявленные неисправности в процессоре (CPU), которые приводят к сбоям в работе ключевых систем автомобиля. Короткое замыкание в процессоре вызывает отключение таких жизненно важных функций, как камеры, GPS и системы активной безопасности. Владельцы Model 3 Highland сообщают о серьезных проблемах, включая отключение камеры заднего вида, что является нарушением стандартов безопасности в США.

Tesla Model 3
Tesla Model 3
Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
Первые 10 000 км на Хавейле нового поколения: считаем расходы

На данный момент Tesla предложила временное решение в виде удалённого обновления программного обеспечения. Однако это лишь частичное исправление, так как для полного устранения проблемы потребуется физическая замена процессора. По предварительным оценкам, этот процесс может занять несколько месяцев.

Дополнительно, некоторые пользователи сообщают о проблемах с избыточным энергопотреблением, достигающим 5 кВт/ч в сутки. Это связано с постоянными циклами обновления системы, что не только увеличивает затраты на электроэнергию, но и может привести к дополнительным сбоям в работе автомобиля.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Национальное управление по безопасности движения на трассах (NHTSA) уже начало расследование в связи с отказом камеры заднего вида. Эксперты предполагают, что одной из причин столь серьезных проблем является стремление Tesla ускорить поставки Model 3 Highland. На фоне агрессивных скидок и акций в 2024 году компания, возможно, сократила этапы тестирования и проверки качества сборки.

Источник: SpeedMe

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Tesla
Количество просмотров 132
12.01.2025 
Фото:Tesla
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Tesla Model 3 (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Tesla Model 3  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Автопилот суперский, управляется отлично
Недостатки:
У многих владельцев в Финляндии и Канаде начались проблемы с покрытием, краска просто отваливается. Либо какая то партия либо недостатки производства.
Комментарий:
Себе всё равно возьму, но в лизинг.
0