Назван самый популярный бренд электромобилей на российском рынке

Продажи Zeekr на российском рынке выросли на 106% за 2024 год

Согласно данным «Автостат-инфо», продажи Zeekr в России в 2024 году превысили 5000 автомобилей, что на 106% больше, чем годом ранее.

Флагманская модель Zeekr 001 стала настоящим бестселлером, разойдясь тиражом в 5096 экземпляров. Это на 74% больше, чем в 2023 году.

Zeekr 001

Успех 001 объясняется, вероятно, удачным сочетанием стильного дизайна, продвинутых технических характеристик и конкурентоспособной цены. Модель Zeekr X, занявшая третье место по продажам (1422 единицы, рост на 191%), также подтверждает привлекательность модельного ряда бренда для российского потребителя.

Пока Zeekr демонстрирует уверенный рост, другие игроки на рынке показывают неоднозначные результаты. Например, Evolute, несмотря на занимаемую позицию, продемонстрировала падение продаж на 39%, что подчеркивает конкурентное преимущество Zeekr.

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Источник: SpeedMe