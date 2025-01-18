Вам нужен прицеп, автодом, стационарный дом? 3 в 1 представила компания Pininfarina

Pininfarina создала роскошный дом для отдыха, который можно буксировать

Pininfarina, известная своими элитными суперкарами, в партнерстве с американской компанией AC Future (занимается разработкой автодомов-трансформеров), представила инновационный концепт – автодом, который можно будет использовать не только как прицеп, но и как стационарный дом или автономное транспортное средство.

Этот технологичный AI-THt (AI Transformer Home Trailer) представляет собой раздвижной прицеп-караван премиального класса, который при полном развертывании достигает площади 37 кв. м. Внутри есть все необходимые удобства: зона для готовки, ванная, спальня и жилое пространство, а в будущем его также можно будет использовать как мобильный офис или дополнительную спальню.

Еще более продвинутым станет вариант AI-THd (AI Transformer Home Driveable), прицеп, который способен двигаться самостоятельно благодаря технологии автономного вождения. Пока детали не раскрыты, но ожидается, что эта модель предоставит пользователям не только комфорт, но и максимальную свободу передвижения без необходимости в водителе.

Для тех, кто предпочитает стационарное жилье, есть вариант AI-THu, который предлагает те же удобства, что и буксируемая версия, но дополнительно снабжен открытым патио и возможностью подключения к солнечным панелям для питания бытовой техники.

Цены на жилой автоприцеп Home Trailer начинаются от 98 000 долларов.

Справка

Pininfarina S.p.A. – итальянская компания, специализирующаяся на кузовостроении и автомобильном дизайне. Ее штаб-квартира находится в Камбьяно (Италия).

Источник: Autoexpress