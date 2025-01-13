Стало понятно, сколько в России будут выпускать электрокаров и гибридов к 2030 году

Планы: в РФ должны произвести 54 тыс. электрокаров и гибридов в 2030 году

В 2030 году в России планируется увеличить производство электромобилей и гибридных автомобилей почти в семь раз, согласно единому плану по достижению национальных целей развития до 2030 года с перспективой до 2036 года.

Согласно документу, в 2024 году в стране выпущено 8 тыс. электрокаров и гибридов, а к 2030 году объем производства должен достичь 54,25 тыс. единиц.

Кроме того, в плане указана цель повысить уровень технологической независимости в производстве универсальных модульных платформ с 44% в 2024 году до 80% в 2030 году.

Для достижения этих целей предусмотрены меры, включая запуск пилотного проекта по разработке и производству отечественных автомобилей на основе унифицированной платформы, а также создание серийных производств узлов и агрегатов для автомобилей и спецтехники.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– В 2021 году правительством была утверждена «Концепция по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в Российской Федерации в период до 2030 года».

Она была разбита на два этапа: 2021–2024 годы и 2025–2030 годы.

Согласно этой концепции, мы должны были производить электротранспортных средств: к 2024 году – не менее 25 000 штук; к концу 2030 года – не менее 10% от общего объема производства ТС, то есть каждую десятую машину.

Наступил 2025 год. Очевидно, что концепция не работает. Или работает не так. Или ее уже надо забыть. Ведь если принять 54 тысячи машин (согласно новому плану) за 10% (согласно прежней концепции), то общий объем производства транспорта должен составить всего 540 тысяч автомобилей – что не бьется с фактическими показателями.

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Источник: ТАСС и Я за рулем Maxim Kadakov/Telegram