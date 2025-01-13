Новый японский кроссовер для города начнут продавать летом 2025 года

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Электрокар Toyota Urban Cruiser впервые показали на Брюссельском автосалоне

На Брюссельском автосалоне 2025 впервые был представлен абсолютно новый электрокар Toyota Urban Cruiser.

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Этот компактный SUV от Toyota займет важную нишу на европейском рынке BEV (чистых электромобилей), который продолжает быстро расти и развиваться.

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Urban Cruiser отличается современным дизайном Urban Tech, подчеркивающим его внедорожные качества. Он немного крупнее Yaris Cross, а радиус разворота в 5,2 м делает его маневренным в городских условиях. Длинная колесная база (2700 мм) и сдвигаемые задние сиденья обеспечивают комфортное пространство для пассажиров.

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Автомобиль построен на новой легкой платформе для электромобилей, что позволило увеличить пространство для батареи без ущерба для салона. Urban Cruiser будет доступен с двумя вариантами аккумуляторов: емкостью 49 кВт.ч на 144 л.с. (только передний привод) и 61 кВт.ч на 174 л.с. для передне- и полноприводных версий. Полноприводная модель будет оснащена дополнительным мотором на задней оси (48 кВт) и системой помощи на спусках.

Интерьер автомобиля включает 10,25-дюймовый экран приборной панели и 10,1-дюймовый мультимедийный дисплей, интегрированные в стильный блок. В оснащение кроссовера войдут камера на 360 градусов, аудиосистема JBL, электропривод передних сидений и люк.

Продажи Toyota Urban Cruiser начнутся в Европе в конце лета 2025 года.

Источник: Toyota

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Алексеева Елена
Количество просмотров 124
13.01.2025 
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