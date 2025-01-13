Новый японский кроссовер для города начнут продавать летом 2025 года

Электрокар Toyota Urban Cruiser впервые показали на Брюссельском автосалоне

На Брюссельском автосалоне 2025 впервые был представлен абсолютно новый электрокар Toyota Urban Cruiser.

Этот компактный SUV от Toyota займет важную нишу на европейском рынке BEV (чистых электромобилей), который продолжает быстро расти и развиваться.

Urban Cruiser отличается современным дизайном Urban Tech, подчеркивающим его внедорожные качества. Он немного крупнее Yaris Cross, а радиус разворота в 5,2 м делает его маневренным в городских условиях. Длинная колесная база (2700 мм) и сдвигаемые задние сиденья обеспечивают комфортное пространство для пассажиров.

Автомобиль построен на новой легкой платформе для электромобилей, что позволило увеличить пространство для батареи без ущерба для салона. Urban Cruiser будет доступен с двумя вариантами аккумуляторов: емкостью 49 кВт.ч на 144 л.с. (только передний привод) и 61 кВт.ч на 174 л.с. для передне- и полноприводных версий. Полноприводная модель будет оснащена дополнительным мотором на задней оси (48 кВт) и системой помощи на спусках.

Интерьер автомобиля включает 10,25-дюймовый экран приборной панели и 10,1-дюймовый мультимедийный дисплей, интегрированные в стильный блок. В оснащение кроссовера войдут камера на 360 градусов, аудиосистема JBL, электропривод передних сидений и люк.

Продажи Toyota Urban Cruiser начнутся в Европе в конце лета 2025 года.

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Источник: Toyota