Турист из Китая дважды едва не погиб в Якутии

Службе спасения Якутии пришлось дважды спасать китайского автотуриста

В конце прошлой недели служба спасения Якутии помогла в очень затруднительной ситуацию путешествующему на автодоме китайскому туристу. За несколько дней это был уже второй случай, когда этот гражданин Китая едва не погиб в северном российском регионе.

Известно, что гражданин следовал в Оймякон на экстремальный марафон «Полюс холода». 9 января около 22:00 недалеко от поселка Томтор четверо спасателей, ехавших по работе на тот же марафон из Якутска по трассе «Колыма», заметили съехавшую с дороги и сильно накренившуюся машину. Выяснилось, что водитель не справился с управлением на наледи. Спасатели отбуксировали машину.

«В ходе разговора выяснилось (общались через переводчик в телефоне), что именно его спасли сотрудники ГАИ в Таттинском районе, когда в машине обледенели патрубки, и он чуть не замерз в машине. В этот раз китайский турист сильно промок, когда попал в полынью, и замерз. Спасатели подоспели вовремя - на улице была температура -46, существовала угроза жизни. Спасатели отогрели экстремала в своей машине, напоили горячим чаем», – сообщил пресс-центр региональной службы спасения.

Оказалось, что иностранный гость был очень легко одет для таких морозов, а с собой у него была лишь саперная лопатка.

Служба спасения напомнила, что в условиях Севера можно ездить только в утепленной машине, иметь все необходимые инструменты, теплые вещи и средства связи.

Экстремальный марафон «Полюс холода» прошел в Оймяконском районе 11-12 января. Спортсмены из 16 регионов России приняли участие в забегах на шесть дистанций – 5 км, 10 км, 15 км, 21,1 км, 42,2 км и 50 км. Температура воздуха в дни проведения соревнований опустилась до -50℃. Победу на всех дистанциях одержали якутяне.

Источник: Служба спасения Якутии