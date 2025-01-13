В Московской области в 2028 году появится новая трасса – она будет платной

В 2025 году в Подмосковье начнут строить дублер Егорьевского шоссе

Строительство платного дублера Егорьевского шоссе в Московской области начнется в 2025 году. Проектная документация уже прошла этап экспертизы, рассказали в региональном Минтрансе.

Маршрут трассы из четырех полос протяженностью 36 км пройдет от поселка Томилино через Люберецкий округ, Котельники и Раменское до Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД). Завершить строительство трассы планируется в 2027-2028 годах.

Егорьевское шоссе является одной из самых загруженных трасс Подмосковья, из-за окружающей застройки реконструкция трассы признана нецелесообразной. Проект дублера власти начали обсуждать еще в 2019 году, а в декабре 2021 года правительство Московской области заключило концессионное соглашение с ООО «М.Е.Т.К» о строительстве платной дороги. Одним из учредителей компании является структура Газпромбанка «ГПБ — Инфраструктурный холдинг».

Объем финансирования концессионного проекта оценивается в 110 млрд рублей.

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Источник: kommersant.ru