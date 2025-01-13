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Автотрассу на границе Монголии и РФ отремонтируют с привлечением частных инвесторов

Власти Монголии исключили из бюджета ремонт дороги от КПП на границе с Россией

Реализацию восьми автодорожных проектов, включая ремонт трассы от автомобильного пограничного перехода «Алтанбула» на границе с Россией, исключили из бюджета Монголии на 2025 год. Об этом сообщил министр транспорта Борхуугийн Дэлгэрсайхан.

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«Для утверждения в этом году бездефицитного бюджета из него убрали восемь автодорожных проектов. В том числе отложили ремонт трассы от самого большого автомобильного КПП на монголо-российской границе "Алтанбулаг" до Дархана. Однако считаю, что по этой важной автомагистрали можно провести работы на уровне государственно-частного партнерства», – подчеркнул монгольский министр.

Ранее власти Монголии согласовали 33 проекта экономического коридора из России в КНР. По словам главы монгольского правительства Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, в первую очередь планируется построить новую железную дорогу, она соединит крупнейшие КПП «Алтанбулаг» на границе с Россией и «Замын-Ууд» у границы Китая.

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Премьер Монголии подчеркнул, что реализация этого проекта «станет очень важной отправной точкой для создания экономического коридора трех стран». Правительство Монголии выразило готовность реализовывать проект в тесной координации программы Монголии «Степной путь» с проектами Евразийского экономического союза, а также с китайской инициативой «Один пояс – один путь».

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Источник: tass.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:CG/Visual China Group/ТАСС
Количество просмотров 125
13.01.2025 
Фото:CG/Visual China Group/ТАСС
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