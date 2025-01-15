Правила проезда по МСД изменятся с 15 февраля

Правила проезда по трассе в выходные и праздничные дни будут прежними

Правила проезда по Московскому скоростному диаметру (МСД) изменятся с 15 февраля в утренние и вечерние часы. Большую часть времени проезд по ней останется бесплатным, а в часы наиболее высокой загрузки новые тарифы составят от 5 до 45 рублей в зависимости от длины маршрута, сообщили ТАСС в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Это позволит разгрузить трассу, сократить время перемещения из одного района в другой и сделать поездку по МСД предсказуемой по времени. Тарифы будут пересматриваться, если загрузка МСД будет достигать 6-7 баллов по данным сервиса «Яндекс. Пробки».

Новые правила

Прежние правила проезда по МСД сохраняются 16 из 24 часов, или 70% времени суток, когда загрузка не превышает критической отметки. Правила проезда по трассе в выходные и праздничные дни не изменятся.

Изменения будут введены только по будням в критически загруженные периоды дня: с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00, чтобы не достигать предельной перегрузки дороги. Правила транзитного проезда ЦКАД - МСД - ЦКАД не меняются.

С 15 февраля диаметр будет разделен на девять участков:

Бусиновская развязка - Дмитровское шоссе

Дмитровское шоссе - Ярославское шоссе

Ярославское шоссе - Щелковское шоссе

Щелковское шоссе - шоссе Энтузиастов

шоссе Энтузиастов - Зенинское шоссе

шоссе Энтузиастов - Волгоградский проспект

Волгоградский проспект - Каширское шоссе

Каширское шоссе - улица Подольских Курсантов

улица Подольских курсантов - Варшавское шоссе.

«Стоимость проезда по каждому из участков составит 5 рублей. Сумма кратно ниже, чем стоимость поездки для транзитных автомобилей, которые с 2023 года платят 950 рублей за транзитную поездку по МСД в сутки. В среднем один автомобилист проезжает три участка, что соответствует 15 рублям за поездку. Деньги за проезд по МСД будут направляться на строительство новой транспортной инфраструктуры», - пояснили в ведомстве.

Проезд по любому участку МСД будет считаться платным, только если автомобиль въехал и выехал с участка в платное время. Например, проезд будет бесплатным, если автомобиль заехал в 06:55, а выехал в 07:30 или заехал в 10:55, а выехал в 11:30.

Пока от оплаты будут освобождены автомобили такси с лицензией Москвы и Московской области. Водитель каршеринга же оплачивает проезд аналогично другим автомобилистам, оплата проводится через оператора каршеринга.

Как платить?

Стоимость всех совершенных за сутки проездов по МСД суммируется, после чего в течение пяти дней будет выставлен общий платеж. Оплата будет построена через приложение «Парковки России». Оплатить проезд также можно будет на сайте msd.mos.ru и в сторонних сервисах - например, на Госуслугах или в приложениях банков (Сбер, ВТБ и других), где указаны данные о транспортном средстве, в случае привязанного государственного регистрационного знака и при включенных уведомлениях.

Автомобилистам рекомендовано включить уведомления, оповещающие о выставленном счете. Также в приложении «Парковки России» возможно подключить автооплату, тогда стоимость проездов будет автоматически списываться с привязанной банковской карты с соответствующим push-уведомлением при положительном балансе счета.

Источник: ТАСС