Этот молодой бренд активнее других развивается в сегменте NEV

Динамика продаж марки Voyah в РФ в декабре 2024 года опередила рынок – плюс 32%

Бренд электромобилей и гибридов Voyah стал лидером российского сегмента моделей на альтернативных источниках энергии нового поколения (NEV) и занял первое место по итогам 2024 года среди всех официально представленных в стране брендов.

В премиальном сегменте Voyah занял четвертое место по рыночной доле. За последний месяц 2024 года количество владельцев автомобилей Voyah в России увеличилось на 713 человек. Количество регистраций новых электромобилей и гибридов бренда в декабре выросло на 32% по сравнению с ноябрем того же года.

Общий объем продаж новых электромобилей и гибридов марки за 2024 год составил 8937 единиц, а рыночная доля бренда достигла 15,7%. Напомним, что дебют бренда на российском рынке состоялся всего два года назад.

Самыми популярными моделями на нашем рынке остаются Voyah Free и Dream, которые также являются лидерами среди официально представленных гибридов в стране. В декабре 2024 года продажи этих моделей увеличились на 32% по сравнению с ноябрем, составив 568 и 136 единиц соответственно. В течение года владельцами премиальных кроссоверов Voyah Free и минивэнов Voyah Dream стали 7259 и 1581 человек.

С момента своего запуска продажи бренда в мире выросли более чем в 12 раз — с 6791 машины в 2021 году до 85 697 в 2024 году. В 2025 году марка планирует реализовать 200 000 автомобилей в год.

Справка

NEV (New Energy Vehicle) — это аббревиатура, которая используется для описания всех типов электромобилей: от полностью электрических на базе аккумулятора до подключаемых гибридов.

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Источник: Voyah