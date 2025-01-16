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Лидером на рынке электрокаров в РФ стала официально не присутствующая у нас модель

«Автостат»: российский рынок электромобилей по итогам 2024 года вырос на 26%

Рынок новых электромобилей в России по итогам 2024 года достиг рекордного показателя в 17,8 тыс. проданных экземпляров. Согласно данным специалистов аналитического агентства «Автостат», рост составил 26,4% по сравнению с 2023 годом.

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Доля электромобилей в общем объеме продаж новых легковых автомобилей составила 1,1%, снизившись с 1,3% годом ранее.

«Лидером рынка новых электромобилей в России второй год подряд становится китайский Zeekr, который присутствует здесь неофициально. В 2024-м было продано 7623 электрокара этого бренда (рост в 2 раза), что составляет около 43% от общего объема», – отмечают аналитики.
Zeekr 001
Zeekr 001

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На втором и третьем местах находятся российские марки Москвич и Evolute с 10% и 7% от общих продаж. У Москвича наблюдается более чем трехкратный рост, в то время как Evolute потерял около 40%. Что касается модельного рейтинга, то бесспорное лидерство у кроссовера Zeekr 001 – его доля составляет 28%, за ним следует отечественный Москвич 3е. Также в топ-5 вошли несколько моделей Zeekr и одна от Evolute.

Источник: autostat.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 95
16.01.2025 
Фото:Unsplash
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