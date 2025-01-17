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Новые корейские автомобили продаются с дисконтом до 2 млн рублей

Hyundai объявил скидки на модели Ioniq 6 и Kona Electric от 1,5 до 2 млн рублей

Бренд Hyundai анонсировал скидки на популярные электромобили Ioniq 6 и Kona Electric, акция действует до 31 марта текущего года. Теперь эти модели можно приобрести по цене от 20 тыс. долларов (примерно 2,047 млн рублей по актуальному курсу). Но есть одно условие: оформить покупку необходимо через Hyundai Finance с фиксированной процентной ставкой.

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Скидка на Ioniq 6 достигает 15 тыс. долларов (порядка 1,535 млн рублей) для версий Dynamiq и Techniq. Цена топовой комплектация Epiq снижена на 20 тыс. долларов (2,047 млн рублей). Цены на модели стартуют с 78,5 тыс. долларов (8,036 млн рублей).

Hyundai Ioniq 6
Hyundai Ioniq 6

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Модель Techniq сняли с производства в 2023 году, но на рынке еще есть какое-то количество таких моделей. Hyundai сообщает, что на данный момент в продаже осталось 230 единиц Ioniq 6. Стоимость Kona Electric упала на пять тысяч долларов для всех моделей выпуска до 30 июля 2024 года. В наличии 371 автомобиль, цена которых стартует от 54 тыс. долларов (5,528 млн рублей). Также Hyundai предлагает бонусы в виде домашней зарядки на 22 кВт или ваучера на зарядку в сети Evie.

Hyundai Ioniq 6
Hyundai Ioniq 6
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Источник: speedme.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Hyundai
Количество просмотров 11118
17.01.2025 
Фото:Hyundai
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