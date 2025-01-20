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В этой стране ждут всех интуристов, кроме путешественников из США и Южной Кореи

Северная Корея открыла особую экономическую зону для зарубежных туристов

Особую экономическую зону «Расон» на северо-востоке Северной Кореи официально открыли для туристов из-за рубежа. О новом направлении сообщил китайский туроператор со ссылкой на партнеров в КНДР.

Примечательно, что «Расон» приглашает туристов со всего мира, кроме граждан США и Южной Кореи.

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«При этом ожидается, что китайские гости войдут в зону первыми», – говорится в сообщении туроператора.

Накануне информационное агентство AFP сообщило, что сразу три китайских и испанских туроператора заявили, что получили уведомление о том, что иностранные туристы могут посетить северокорейскую свободную экономическую зону «Расон» на границе с Россией и Китаем.

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Источник: kommersant.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 212
20.01.2025 
Фото:Wikimedia
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