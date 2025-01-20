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Назван срок, после которого цены на машины заметно вырастут

Автостат: прайс-листы на автомобили будут переписаны в ближайшие два месяца

Повышенный утилизационный сбор и инфляция за минувший год в полной мере отразятся на прайсах новых машин в автосалонах уже к марту. Об этом сообщает источник со ссылкой на информацию, полученную от представителей нескольких дилерских сетей.

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По словам опрошенных изданием экспертов, автомобили нового модельного года российской сборки начнут поступать дилерам уже в феврале, а импортные машины – в марте. И у тех, и у других прайс-листы будут формироваться с учетом нового утильсбора и курса национальной валюты.

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Так, в 2023 году следует ожидать общего роста цен на машины в пределах 10-12%, отмечает один из специалистов. Есть и такие цифры: уже в первом квартале стоимость автомобилей отечественной сборки поднимется на 6-7%, а импортных – на 7-10%. То есть менее заметным рост цен будет у машин с высокой локализацией в РФ. А первыми начнут дорожать автомобили, ввезенные по параллельному импорту.

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Источник: Автостат

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 325
20.01.2025 
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