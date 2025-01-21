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Авиакомпании обяжут сажать детей в самолете рядом с сопровождающими в одном ряду

В России вступил в силу приказ Минтранса о скидке 50% на детские авиабилеты

Льгота в размере 50% от стоимости детского авиабилета предоставляется на внутренних рейсах несовершеннолетним от 2 до 12 лет с гражданством РФ. Об этом следует из вступившего в силу приказа Минтранса России.

Согласно приказу, на скидку могут претендовать только дети, которые летят с сопровождающими их пассажирами. Также утверждена скидка 100% детям до двух лет с одним сопровождающим пассажиром на внутренних рейсах без предоставления ребенку отдельного места, а также скидка не менее 90% от тарифа на международных рейсах.

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Перевозка других детей до двух лет, следующих с одним сопровождающим, осуществляется с предоставлением отдельных мест со скидкой 50%.

Исключения составляют билеты бизнес-класса и на субсидированные маршруты. Отмечается, что авиаперевозчики сами устанавливают размер скидки в случае покупки отдельного места ребенку в возрасте до двух лет и детям от 2 до 12 лет на международных рейсах, а также при перевозке ребенка до двух лет без российского гражданства на внутренних рейсах с предоставлением ему отдельного места.

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Кроме скидок для детей Минтранс обязал авиакомпании предоставлять соседние пассажирские места в одном ряду, не разделенные проходом, ребенку в возрасте до 12 лет и сопровождающему его пассажиру без взимания дополнительной платы.

Источник: ria.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 53
21.01.2025 
Фото:freepik / freepik
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