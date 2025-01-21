Путешествия
МаршрутыНа выходныеС детьмиЗа границуКараванинг
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Тест безопасности кроссовера Changan CS55
24 января
После резонансного видео проведен краш-тест – новые подробности
Стала известна причина сломанного кресла...
Tank 500 Blасk Trail 2025
24 января
Неубиваемые внедорожники Tank начали продавать в России
Бронированный Tank 500 поступил в продажу в...
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
24 января
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
В России в 4 раза с 2022 года выросло...

Вниманию водителей: в Ленобласти весной начнутся ремонтные работы на двух трассах

В Ленобласти весной отремонтируют 14 км трассы Комсомольское – Приозерск

Дорожные работы запланированы на двух важных региональных дорогах Ленинградской области. Речь идет о трассе Комсомольское – Приозерск в Выборгском районе, также в Приозерском районе продолжится ремонт дороги Ушково – Гравийное. Об этом сообщили в администрации Ленобласти.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
Не имеете права! — Эти 5 действий инспектора недопустимы при общении с водителем

Ремонтные работы на трассе Комсомольское – Приозерск стартуют весной, дорожникам предстоит отремонтировать 14 км дороги от поселка Возрождение практически до подъезда к городу Каменногорск. Работы охватят два участка протяженностью 9,6 и 4,7 км, в том числе проходящие через поселки Возрождение и Перевозное. Планируется заменить асфальт, укрепить обочины трассы, установить новые дорожные знаки и нанести дорожную разметку.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

На дороге Ушково – Гравийное продолжится ремонт участка от поселка Сосново до населенного пункта Запорожское. В прошлом дорожники обновили шесть километров трассы, в этом году отремонтируют еще 11 км, установят новые знаки и нанесут разметку.

Стартовавшие в 2024 году ремонтные работы проходят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», а завершатся в текущем году уже в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Источник: fontanka.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 50
21.01.2025 
Фото:АГН «Москва»
Поделиться:
Оцените материал:
0