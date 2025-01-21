Вниманию водителей: в Ленобласти весной начнутся ремонтные работы на двух трассах

В Ленобласти весной отремонтируют 14 км трассы Комсомольское – Приозерск

Дорожные работы запланированы на двух важных региональных дорогах Ленинградской области. Речь идет о трассе Комсомольское – Приозерск в Выборгском районе, также в Приозерском районе продолжится ремонт дороги Ушково – Гравийное. Об этом сообщили в администрации Ленобласти.

Ремонтные работы на трассе Комсомольское – Приозерск стартуют весной, дорожникам предстоит отремонтировать 14 км дороги от поселка Возрождение практически до подъезда к городу Каменногорск. Работы охватят два участка протяженностью 9,6 и 4,7 км, в том числе проходящие через поселки Возрождение и Перевозное. Планируется заменить асфальт, укрепить обочины трассы, установить новые дорожные знаки и нанести дорожную разметку.

На дороге Ушково – Гравийное продолжится ремонт участка от поселка Сосново до населенного пункта Запорожское. В прошлом дорожники обновили шесть километров трассы, в этом году отремонтируют еще 11 км, установят новые знаки и нанесут разметку.

Стартовавшие в 2024 году ремонтные работы проходят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», а завершатся в текущем году уже в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

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Источник: fontanka.ru