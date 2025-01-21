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Большегрузы будут платить больше: оплата за проезд по федеральным трассам вырастет

Росавтодор: с 1 февраля в России увеличивается тариф госсистемы «Платон»

Тариф госсистемы взимания платы за проезд по федеральным трассам «Платон» для грузовиков массой более 12 тонн увеличится с 1 февраля 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального дорожного агентства (Росавтодор).

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После индексации тарифа на 9,5% сумма оплаты составит 3,34 рубля за километр пробега, на текущий момент она составляет 3,05 рубля за километр.

Согласно данным Росавтодора, в системе «Платон» зарегистрировано свыше 861 тыс. грузоперевозчиков и более 1,915 млн транспортных средств массой свыше 12 тонн.

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Отмечается, что благодаря собранным в 2024 году средствам по системе «Платон» в Федеральный дорожный фонд в 28 регионах России было отремонтировано более 485 км дорог федерального значения.

Напомним, «Платон» – это государственная система взимания платы с грузовиков разрешенной массой более 12 тонн за проезд по дорогам федерального значения.

Источник: rosavtodor.gov.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Ведомости/ТАСС
Количество просмотров 77
21.01.2025 
Фото:Ведомости/ТАСС
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