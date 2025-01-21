Электромобили утратят статус приоритетных на рынке: президент подписал указ

Трамп отменил указ Джо Байдена о переходе США к 2030 году на электрокары

Вступивший в должность президент США Дональд Трамп отменил указ своего предшественника Джо Байдена, в рамках которого 50% новых автомобилей на американском авторынке должны быть электрическими.

Указ имел рекомендательный характер, а не юридическую силу, но на него ориентировались многие автопроизводители не только в США, но и за рубежом.

Также вновь избранный глава Белого дома прекратил раздачу средств на развитие сети зарядных станций для электрокаров. За время своего правления Байден выделил на эти меры от 5 до 7,5 млрд долларов. Трамп запретил федеральным агентствам распределять оставшиеся неизрасходованные средства.

Также Трамп заявил, что нужно выровнять приоритеты на авторынке и лишить электрокары статуса ведущих автомобилей. Для этого планируется отменить субсидии в размере 7,5 тыс. долларов при покупке электромобиля, кроме того, Агентство по охране окружающей среды обяжут пересмотреть экостандарты, ужесточающие требования к объемам вредных выбросов.

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Источник: reuters.com