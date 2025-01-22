Теперь за деньги: проезд по Мытищинской хорде стал платным

С 1 февраля оплатить проезд по Мытищинской хорде можно будет по транспондеру

Проезд по Мытищинской хорде с 22 января становится платным, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Длина новой дороги составляет 16,1 км, она была открыта в декабре 2024 года и уже привлекла более 400 тысяч автомобилей. Стоимость проезда зависит от типа транспортного средства и пройденного расстояния.

Важно, что на участке нет шлагбаумов – здесь используется система безбарьерной оплаты.

Подробнее ознакомиться с тарифами и оплатить проезд можно через личный кабинет на сайте оператора скоростной дороги, а с 1 февраля будет доступна оплата через транспондер.

Класс транспортного средства определяется автоматически с помощью рамки для взимания платы. Он может варьироваться в зависимости от таких факторов, как габаритная высота, количество осей и перевозимый груз. При этом аксессуары и багаж, размещенные на крыше, не учитываются при расчете габаритной высоты для автомобилей 1-го и 2-го классов.

Мытищинская хорда соединяет Афанасовское и Ярославское шоссе, предоставляя также выходы на Осташковское и Пироговское шоссе. Дорога пролегает на расстоянии 4-8 км от МКАД, выполняя функцию его дублера и обеспечивая альтернативные маршруты через местные дороги.

Для жителей северо-востока Подмосковья с появлением хорды время в пути до Москвы сократилось, в среднем, на час, а также стало возможным быстрее добираться до международного аэропорта Шереметьево, избегая загруженных участков столичной транспортной сети.

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Источник: Минтранс Подмосковья