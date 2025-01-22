Юрист рассказал, в каком случае придется доплатить за уже купленное авто

Янгулби: Перепродажа авто, купленного по параимпорту, создает риск доначислений

Юрист Магомед Янгулби, управляющий партнер компании Yang Consult, рассказал, что при перепродаже автомобиля, приобретенного через параллельный импорт, от владельца могут потребовать доплату.

Обычно это случается, если автомобиль был перепродан в течение года после ввоза.

Согласно постановлению правительства, если автомобиль, ввезенный для личного пользования, продается до истечения года с момента оформления таможенного приходного ордера (ТПО), то владелец обязан доплатить разницу между уплаченным утилизационным сбором и коммерческим сбором.

Юрист также отметил, что с 2025 года изменились ставки утилизационного сбора, и для автомобилей, используемых в коммерческих целях, они могут быть значительно выше, чем для личных.

Например, для последовательных гибридов ставка возросла с 3400 рублей до 667 400 рублей. В случае изменения ставки после перепродажи автомобиля, возможно, потребуется доплата.

Кроме того, если таможенные органы обнаружат, что цена автомобиля была занижена при первом оформлении, они могут пересчитать пошлины и сборы, исходя из актуальной рыночной стоимости.

Янгулби добавил, что отсутствие четких инструкций по расчету утилизационного сбора при перепродаже создает риск доначислений. Таможенные органы не объясняют, какой коэффициент сбора следует использовать – по дате ТПО или перепродажи, что оставляет пространство для различных трактовок.

Чтобы избежать дополнительных выплат, юрист советует не перепродавать автомобиль, ввезенный для личного пользования, в течение года с момента ввоза.

А еще внимательно проверять документы и убедиться, что все инвойсы и сопутствующие бумаги отражают реальную стоимость автомобиля. Это поможет избежать претензий со стороны таможенных органов.

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Источник: Прайм