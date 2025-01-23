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Для главы Volkswagen автомобильный Китай — это «своего рода фитнес-центр»

Глава VW: Повышения пошлин мало, чтобы защититься от автоконкурентов из Китая

Концерн Volkswagen переживает глубокий кризис, в том числе из-за конкуренции с Китаем по производству электромобилей. Там их делают быстро, достаточно качественно и главное – продают недорого.

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Тем не менее, генеральный директор концерна VW Оливер Блюме находит в ситуации и позитивные моменты.

Знаменитая фраза Мартина Винтеркорна «Da scheppert nix» (Здесь ничего не дребезжит) о модели Hyundai на автосалоне IAA 2011 года одновременно выражала и восхищение, и беспокойство.

Сегодня азиатские модели продолжают составлять серьезную конкуренцию автомобильному концерну из Вольфсбурга. По сравнению с ними VW считается недостаточно «электрическим» в плане привода и слишком дорогим по цене. Однако, как выяснилось, взгляд на конкурентов изменился.

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Оливер Блюме, генеральный директор Volkswagen, теперь называет Китай «своего рода фитнес-центром», от которого компания может многому научиться.

«Инновации, например в области батарей, программного обеспечения или автономного вождения, появляются здесь прагматично и экономически эффективно, с высокой креативностью и огромной скоростью. Это ноу-хау и такой подход мы можем использовать, чтобы перенести их на весь концерн Volkswagen, особенно в Германии, где мы слишком долго наслаждались прежними успехами», – сказал Блюме в интервью крупнейшей немецкой газете Die Zeit.

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Чтобы защитить немецких производителей от конкуренции с Дальнего Востока, ЕС разработал пошлины на импорт автомобилей, а новый президент США Дональд Трамп угрожает введением новых пошлин, которые будут еще выше.

Блюме опроверг утверждение, что «европейский автомобильный рынок нужно защищать только с помощью пошлин». Он считает важным, чтобы пошлины были «разумно спроектированы». Например, они могут быть связаны с инвестиционными стимулами.

Источник: Die Zeit

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Алексеева Елена
Количество просмотров 112
23.01.2025 
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