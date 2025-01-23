Еще одна европейская страна столкнулась со сложностями реализации «зеленой повестки»

Эксперты прогнозируют падение рынка электрокаров в Испании из-за отмены субсидий

Власти Испании отменили субсидии на покупку электромобилей и зарядных станций. Это решение принято в рамках программы Plan MOVES III, рынку электрокаров оно грозит значительным снижением продаж.

Субсидии в размере порядка семи тысяч евро выделялись на покупку электрокаров и гибридов, кроме того, примерно девять тысяч евро выделяли на приобретение коммерческих автомобилей. Также субсидии покрывали до 80% расходов на установку зарядных станций.

Доля электрокаров занимала в 2024 году на рынке Испании всего 5,6%, это намного ниже среднего показателя по Европе (13,6%). Теперь после того, как программу отменили, рынку грозит резкое падение. Такая ситуация грозит всему рынку автомобилей в 2025 году.

В экспертном сообществе проводят аналогию между ситуацией в Испании и Германии, которая развивается по похожему сценарию. В ФРГ после прекращения субсидий в 2023 году рынок электромобилей рухнул на 27,4%. В автопроме опасаются, что это самым негативным образом скажется на развитии новых технологий, а также затормозит реализацию «зеленой» повестки. Другими словами, перспективы развития рынка электрокаров в Испании остаются туманными.

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Источник: 32cars.ru