Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Тест безопасности кроссовера Changan CS55
24 января
После резонансного видео проведен краш-тест – новые подробности
Стала известна причина сломанного кресла...
Tank 500 Blасk Trail 2025
24 января
Неубиваемые внедорожники Tank начали продавать в России
Бронированный Tank 500 поступил в продажу в...
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
24 января
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
В России в 4 раза с 2022 года выросло...

Еще одна европейская страна столкнулась со сложностями реализации «зеленой повестки»

Эксперты прогнозируют падение рынка электрокаров в Испании из-за отмены субсидий

Власти Испании отменили субсидии на покупку электромобилей и зарядных станций. Это решение принято в рамках программы Plan MOVES III, рынку электрокаров оно грозит значительным снижением продаж.

Субсидии в размере порядка семи тысяч евро выделялись на покупку электрокаров и гибридов, кроме того, примерно девять тысяч евро выделяли на приобретение коммерческих автомобилей. Также субсидии покрывали до 80% расходов на установку зарядных станций.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
Лада Аура — номинант Гран-при «За рулем»

Доля электрокаров занимала в 2024 году на рынке Испании всего 5,6%, это намного ниже среднего показателя по Европе (13,6%). Теперь после того, как программу отменили, рынку грозит резкое падение. Такая ситуация грозит всему рынку автомобилей в 2025 году.

В экспертном сообществе проводят аналогию между ситуацией в Испании и Германии, которая развивается по похожему сценарию. В ФРГ после прекращения субсидий в 2023 году рынок электромобилей рухнул на 27,4%. В автопроме опасаются, что это самым негативным образом скажется на развитии новых технологий, а также затормозит реализацию «зеленой» повестки. Другими словами, перспективы развития рынка электрокаров в Испании остаются туманными.

Источник: 32cars.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 69
23.01.2025 
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0