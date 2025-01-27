Ностальгия хорошо продается: Citroen может вернуть свой культовый бюджетник

Citroen хочет возродить 2CV в виде ретроэлектрокара к 80-летию модели

Стало известно, что Citroen переосмысливает свой классический 2CV (Де Шво) и собирается вернуть его в качестве ретроэлектромобиля.

Citroen 2CV

Citroen пока находится на ранней стадии возрождения своей культовой модели в качестве очаровательного и недорогого электромобиля, способного конкурировать с такими моделями, как Dacia Spring.

Де Шво — это прозвище автомобиля Citroen 2CV (фр. Deux chevaux — «две лошади»). Автомобиль разработали в 1948 году и производили до 1990 года.

Он был создан как недорогой автомобиль для французских рабочих и фермеров и был предназначен для езды по плохим дорогам и перевозки небольших грузов. Всего было продано более 3,8 млн таких автомобилей.

В автомобиле устанавливали мотор объемом до 0,6 литра и мощностью от 9 до 29 лошадиных сил в зависимости от модели. Высокий дорожный просвет и мягкая подвеска обеспечивали неплохую проходимость. Его складная крыша позволяла перевозить грузы высотой до 1,5 метра.

Ретробум начала 2000-х возродил такие автомобили, как New Beetle, Mini, Fiat 500 и Dodge Challenger, но Citroen в 2019 году категорично заявил, что не заинтересован в производстве нового 2CV.

Однако интерес Citroen недавно проявился после наблюдения за реакцией публики на новый Renault 5. Электрический ретро-хэтчбек Renault месяц за месяцем бьет рекорды продаж на внутреннем рынке, и это заставило задуматься и руководство Citroen. Тем более, что 80-летие оригинального автомобиля наступит в 2028 году, и остается еще почти 4 года на его разработку.

На Брюссельском автосалоне 2025 года главный дизайнер Citroen Пьер Леклерк не исключил не только возрождение классической малолитражки, но и ее ретродизайн.

Остается главный вопрос – стоимость. 2CV всегда был дешевой машиной — в этом и заключался ее смысл. Но если у Де Шво будет электрическая силовая установка, останется ли он доступным?

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Источник, фото: Carscoops