Автобренды подали иски в европейский суд против самоуправства Еврокомиссии

Reuters: автобренды Китая обжалуют пошлины на электрокары в европейском суде

Автопроизводители Китая BYD, Geely и SAIC обратились в суд Евросоюза с исками против введения дополнительных пошлин на ввоз электрокаров в Европу.

К брендам присоединилась и Китайская торговая палата по импорту и экспорту автомобилей и электронных изделий, направив аналогичную жалобу, пишут зарубежные СМИ.

Еврокомиссия ввела предварительные пошлины на ввоз китайских электрокаров на территорию ЕС 5 июля 2024 года. Этому предшествовало длительное расследование по оценке объемов помощи властей КНР национальному автопрому. После этого тарифы несколько раз пересматривались, и окончательно их установили в конце октября.

Содержание исков не раскрывается, вполне вероятно, что будут рассматривать корректность методики, применяемой при оценке степени вовлеченности властей Китая в бизнес автопроизводителей. Также стоит отметить, что Еврокомиссия приняла решение о пошлинах единолично, не дождавшись жалоб от работающих в регионе производителей. Эту инициативу критиковали даже крупные игроки мировой автоотрасли, включая Mercedes-Benz, BMW и Volkswagen.

Сотрудничающие с европейскими следователями компании, включая BYD и Geely, получили индивидуальные пониженные ставки – 17 и 18,8% соответственно. На госконцерн SAIC наложили максимальный налог в размере 35,3% – компания отказалась сотрудничать с ЕК. Пошлины введены на пять лет, они будут взиматься вместе с таможенной – 10%, с учетом этого SAIC заплатит за каждый ввезенный электрокар 45,3% пошлин.

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Источник: reuters.com