Автомобиль угодил в яму на дороге? Мы знаем, как возместить нанесенный ущерб

Эксперт Сажин объяснил водителям, как компенсировать ущерб из-за ямы на дороге

Любая яма на российских дорогах имеет своего хозяина, он обязан поддерживать трассу в нормативном состоянии, отвечает за ее состояние и выплачивает компенсацию водителям. Об этом рассказал автоэксперт Владимир Сажин.

Зимой перед водителями стоят различные вызовы, а передвижение по скользким и заснеженным дорогам напоминает квест. Различные ямы, трещины и сколы – причина не только порчи автомобиля, но и серьезных аварий, подчеркивает Сажин.

«Причем на дороге образуются ямы, в которых автолюбители не только могут порвать колеса, но и попасть в параллельный мир. Можно погнуть диски, разбить подвеску, а если провалиться, то можно и обвариться», – предостерегает эксперт.

В случае аварии, пробитого колеса или другого ущерба водитель имеет право на выплату компенсации, напоминает Сажин.

«У любой ямы, у любой дороги есть свой хозяин, который отвечает за ее содержание, и европротокол в этом случае не поможет. Для того, чтобы оформить ДТП, нужно вызвать на место сотрудников полиции, ГАИ, которые зафиксируют сам факт и повреждения.», – объясняет специалист.

После этого необходимо в досудебном порядке обратиться за возмещением ущерба в обслуживающую участок дороги организацию. В случае отказа с ее стороны – составлять исковое заявление в суд, констатирует Сажин. Он провел аналогию между ущербом от ямы на дороге и упавшей на автомобиль сосульки с крыши.

В заключение эксперт посоветовал быть крайне осторожным за рулем в зимнее время, придерживаться безопасной скорости, объезжать большие лужи, под которыми могут скрываться ямы, и обращать внимание на качество дорожного покрытия.

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Источник: osnmedia.ru