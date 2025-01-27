Бренд анонсировал первый в своей истории отзыв автомобилей – проблема решаема
Компания Xiaomi анонсировала отзыв более 30 тысяч S7 из-за жалоб несколько владельцев электромобиля на неполадки с программным обеспечением во время парковки.
Информация об этом появилась сайте Государственного управления по регулированию рынка (SAMR) Китая.
Отзыву подлежит 30 931 электромобиль SU7 Standard Edition, выпущенные в период с 6 февраля по 26 ноября 2024 года. Обнаруженная проблема касается сбоя программного обеспечения, речь идет об обнаружении статичных препятствий функцией помощи при парковке и высокого риска столкновений.
Теперь специалистам Xiaomi EV предстоит обновить программное обеспечение отозванных автомобилей с помощью OTA по беспроводной сети, чтобы устранить угрозу. Все работы будут бесплатными для владельцев электрокаров. Стоит отметить, что это первый отзыв в истории бренда.
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Источник: cnevpost.com