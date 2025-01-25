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Создатели электромобилей Honda столкнулись с невозможностью доставить радость от вождения

Honda изучает возможности вывода своего бренда Type R на рынок электромобилей

На недавней выставке CES в Лас-Вегасе компания Honda представила два прототипа серии 0 – большой седан и среднеразмерный кроссовер, построенные на новой электромобильной платформе.

Эти машины, запланированные к производству в 2026 году, представляют собой первый шаг Honda на пути к электрификации, но вопрос о будущих спортивных версиях, таких как электрический Type R, пока остается открытым.

Honda Civic Type R
Honda Civic Type R
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Тосихиро Акива, глава Центра разработки электромобилей Honda, прямо заявил о сложностях. Электрический двигатель и аккумуляторная батарея обладают совершенно другими характеристиками, чем бензиновый агрегат.

Простое копирование рецепта успеха Type R невозможно. Задача заключается не только в достижении высокой мощности (около 480 л.с. заявлены для прототипов серии 0), но и в воссоздании того самого ощущения, которое делает Type R уникальным.

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«У аккумулятора и двигателя разные характеристики, поэтому мы не можем придумать что-то точно такое же, как раньше. Как мы можем обеспечить радость вождения в электромобиле? Конечно, мы не сдались, но дело не только в мощности, но и в звуке, вибрации, ускорении и человеческом опыте. Это то, что доставляет радость при вождении», – заключил Тосихиро Акива.

Обычный Civic последнего поколения — это гибрид мощностью 143 л. с., а вот Civic Type R, единственная на данный момент модель в Великобритании с маркировкой Type R, получил традиционный 2,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 329 л.с.

Источник: Autoexpress

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash | Honda
Количество просмотров 13
25.01.2025 
Фото:Unsplash | Honda
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