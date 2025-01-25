Эксперт перечислил неочевидные причины подорожания автомобилей после ввоза в Россию

Эксперт Светлов подробно разобрал ценообразование на российском авторынке

Ни для кого не секрет, что после пересечения российской границы автомобили очень сильно прибавляют в цене. Многие россияне возмущены такими наценками, ведь они лишают большинство граждан возможности передвигаться на качественных и безопасных машинах, вынуждая приобретать авто классом ниже.

И многие справедливо интересуются, что заложено в итоговую стоимость автомобиля для обычного покупателя. Неужели это все жадность дилеров и «грабежная» таможенная пошлина? На самом деле формирование цен намного сложнее, и пунктов в нем намного больше.

Разобраться в ценообразовании на российском автомобильном рынке помог эксперт Дмитрий Светлов.

Дмитрий Светлов, управляющий партнёр центра правовой поддержки внешнеэкономической деятельности «ПравоВЭД»:

– При расчете стоимости конечной цены автомобиля в условиях действующих санкционных и торговых ограничений возможно непредвиденное увеличение расходов, в первую очередь, в части логистики и издержек на проведение платежей за товар.

Стоимость импортируемого в Россию автомобиля складывается из следующих ключевых компонентов:

закупочная стоимость автомобиля в стране приобретения,

логистические расходы на доставку автомобиля в Россию,

таможенные платежи (сборы, пошлина, НДС, утилизационный сбор, акциз),

расходы на страхование автомобиля по пути доставки,

складские расходы,

расходы на сертификацию и адаптацию автомобиля,

расходы на оплату услуг таможенного представителя (брокера), агентов и т.д.

конвертационные расходы, курсовые издержки, банковские комиссии и т.п.

Кроме того, в рамках таможенного контроля при ввозе автомобиля в Россию таможня часто отказывает в принятии заявленной таможенной стоимости автомобиля и доначисляет соответствующие платежи. В качестве обоснования такого доначисления таможенные органы ссылаются на отклонение заявленной таможенной стоимости автомобиля от уровня стоимости аналогичных автомобилей, ввезённых другими импортёрами. В качестве подтверждения своих доводов таможня указывает на недостаточность и непрозрачность документов, доказывающих таможенную стоимость.

Очевидно, что в условиях санкций и действующих ограничений на возможность прямой поставки и оплаты товаров импортёры вынуждены использовать косвенные схемы, к которым таможенные органы по умолчанию относятся с подозрением, вынуждая декларантов обращаться в суд за обжалованием корректировки таможенной стоимости.