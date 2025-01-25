Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Maextro S800
25 января
Huawei показала роскошный автомобиль, конкурента Майбаха
Huawei показала официальные фотографии самого...
Эксперт перечислил неочевидные причины подорожания автомобилей после ввоза в Россию
25 января
Эксперт перечислил неочевидные причины подорожания автомобилей после ввоза в Россию
Эксперт Светлов подробно разобрал...
Тюнинг грузовиков КрАЗ — это просто нечто! (видео)
25 января
Тюнинг грузовиков КрАЗ — это просто нечто! (видео)
Блогер показал на видео редкие грузовики КрАЗ с...

Эксперт перечислил неочевидные причины подорожания автомобилей после ввоза в Россию

Эксперт Светлов подробно разобрал ценообразование на российском авторынке

Ни для кого не секрет, что после пересечения российской границы автомобили очень сильно прибавляют в цене. Многие россияне возмущены такими наценками, ведь они лишают большинство граждан возможности передвигаться на качественных и безопасных машинах, вынуждая приобретать авто классом ниже.

И многие справедливо интересуются, что заложено в итоговую стоимость автомобиля для обычного покупателя. Неужели это все жадность дилеров и «грабежная» таможенная пошлина? На самом деле формирование цен намного сложнее, и пунктов в нем намного больше.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Разобраться в ценообразовании на российском автомобильном рынке помог эксперт Дмитрий Светлов.

Дмитрий Светлов, управляющий партнёр центра правовой поддержки внешнеэкономической деятельности «ПравоВЭД»:

– При расчете стоимости конечной цены автомобиля в условиях действующих санкционных и торговых ограничений возможно непредвиденное увеличение расходов, в первую очередь, в части логистики и издержек на проведение платежей за товар.

Стоимость импортируемого в Россию автомобиля складывается из следующих ключевых компонентов:

  • закупочная стоимость автомобиля в стране приобретения,
  • логистические расходы на доставку автомобиля в Россию,
  • таможенные платежи (сборы, пошлина, НДС, утилизационный сбор, акциз),
  • расходы на страхование автомобиля по пути доставки,
  • складские расходы,
  • расходы на сертификацию и адаптацию автомобиля,
  • расходы на оплату услуг таможенного представителя (брокера), агентов и т.д.
  • конвертационные расходы, курсовые издержки, банковские комиссии и т.п.

Рекомендуем
«С увеличенным ресурсом» — отчет владельца Changan Eado Plus

Кроме того, в рамках таможенного контроля при ввозе автомобиля в Россию таможня часто отказывает в принятии заявленной таможенной стоимости автомобиля и доначисляет соответствующие платежи. В качестве обоснования такого доначисления таможенные органы ссылаются на отклонение заявленной таможенной стоимости автомобиля от уровня стоимости аналогичных автомобилей, ввезённых другими импортёрами. В качестве подтверждения своих доводов таможня указывает на недостаточность и непрозрачность документов, доказывающих таможенную стоимость.

Очевидно, что в условиях санкций и действующих ограничений на возможность прямой поставки и оплаты товаров импортёры вынуждены использовать косвенные схемы, к которым таможенные органы по умолчанию относятся с подозрением, вынуждая декларантов обращаться в суд за обжалованием корректировки таможенной стоимости.

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 36
25.01.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0