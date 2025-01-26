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Россияне рассказали, где планируют провести майские праздники

Купибилет: 60% россиян не покинут домашний регион в майские выходные

Майские праздники – долгожданное время отдыха для многих россиян. Неудивительно, что планирование путешествий на эти дни начинается задолго до самих выходных. Недавнее исследование сервиса Купибилет проливает свет на туристические планы россиян в этом году, раскрывая интересные тенденции и предпочтения.

Согласно исследованию, абсолютно все опрошенные россияне планируют провести майские каникулы в путешествии. Однако, степень готовности к поездке и выбор направления значительно различаются.

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Наиболее популярным вариантом отдыха остается путешествие по своему региону (60% опрошенных). Это могут быть выезды на природу, отдых на даче, в турбазе или кемпинге.

Второе место по популярности занимают путешествия по России (28% опрошенных). Москва, Санкт-Петербург, популярные курорты Сочи и Кисловодск, историческая Казань и Севастополь – все эти города привлекают туристов своим богатым культурным наследием и разнообразными развлечениями. Большинство путешественников в российские города планируют добраться на самолете.

Любители активного отдыха (8% опрошенных) направляются в горы – на Кавказ или Алтай, что говорит о растущей популярности горнолыжного туризма и треккинга.

Зарубежные поездки пока менее востребованы. Только 4% респондентов собираются провести майские праздники в Европе или Азии.

Исследование также выявило интересные данные о бюджете, закладываемом россиянами на майские каникулы. Большая часть респондентов (35%) планирует потратить от 10 000 до 30 000 рублей. Ещё 33% выделяют на отдых от 30 000 до 50 000 рублей. Меньшая часть (22%) ограничивается суммой до 10 000 рублей, в то время как 7% рассчитывают на 50 000 – 80 000 рублей, и 3% – на 80 000 – 100 000 рублей.

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Интересно отметить, что степень готовности к майским каникулам также разнится. 11% респондентов уже забронировали билеты и полностью спланировали свой отдых, включая маршрут, проживание и развлечения. 20% имеют примерное представление о поездке, но детали еще не проработаны. 33% находятся в активном поиске вариантов, а 36% еще не определились с конкретным планом.

Источник: Известия

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Лежнин Роман
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 2
26.01.2025 
Фото:freepik / freepik
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