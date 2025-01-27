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Этим водителям грозит новый штраф до 30 тысяч рублей

Росстандарт сертифицировал комплекс «Эфир», измеряющий уровень шума автомобилей

Новый измерительный комплекс «Эфир», служащий для оценки уровня шума транспортных средств, Росстандарт официально утвердил в качестве типа средства измерения. Это значит, что теперь «Эфир» может использоваться в ГАИ – прежде всего, в столичном регионе. Штраф для нарушителей составит от 5 до 30 тысяч рублей.

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«Эфир» – это камера с четырьмя направленными микрофонами, способная одновременно принимать и обрабатывать информацию с микрофонов и видеомодуля, определяя источник повышенного шума. Диапазон измерения – от 60 до 120 дБ. Вес прибора – 12 кг.

Сейчас законодателям предстоит установить предельно допустимый уровень шума, а также внести поправки в КоАП – чтобы можно было штрафовать водителей. Тем временем власти Москвы будут искать «оптимальные» места для установки новых приборов, пишет источник.

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Также указывается, что разработка систем контроля чрезмерно шумного транспорта начата столичными властями еще в 2021 году по поручению Сергея Собянина. Мэр при этом ссылался на жалобы граждан, призывая бороться с с «отмороженными автомобилистами, гоняющими без глушителей и с громкой музыкой» по ночам. Разработчиком «Эфира» является московская «ИТБ Софт», 99% которой, по данным kartoteka.ru, принадлежат компании «Интеллектуальные транспортные системы», ранее выступавшей подрядчиком структур мэрии Москвы.

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Источник: Коммерсант

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 9
27.01.2025 
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