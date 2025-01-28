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К 2027 году в Петербурге откроют 7 новых площадок для подзарядки электрокаров

В Петербурге открылся крупнейший хаб для подзарядки электромобилей

Крупнейший электрохаб «Выборгский» в Петербурге насчитывает более 50 мест для зарядки электромобилей всех типов и 19 ультрабыстрых зарядных станций.

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Новый электрохаб на улице Жукова является вторым объектом, запущенным компанией в Петербурге.

«Это единственное место в городе, где присутствуют станции с мощностью 240 кВт», – подчеркнул генеральный директор АО «Электрохаб» Павел Дербенцев.

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По словам заместителя председателя комитета по энергетике и инженерному обеспечению города Романа Балуева, в настоящее время в Северной столице функционирует более 350 публичных электрозарядных станций. При этом количество электрокаров в городе достигло 4,5 тыс. экземпляров, гибридных автомобилей примерно столько же.

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Планируется до конца 2025 года открыть в Петербурге третий пункт от «Электрохаба» на Октябрьской набережной. Всего к 2027 году в городе на Неве планируется построить восемь таких объектов. Также растет спрос на установку собственных зарядных станций у владельцев частных домов и различных компаний, которые хотят обеспечить себя и своих партнеров удобством в виде зарядных устройств.

Источник: dp.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 12
28.01.2025 
Фото:Unsplash
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