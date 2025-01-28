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Автомобиль в этой версии стал просторнее и получил новый аккумулятор

Начались испытания электрокара BYD Qin L EV с батареей Blade второго поколения

Электрическая версия BYD Qin L EV была замечена на испытаниях в Китае перед запуском с аккумулятором Blade второго поколения.

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BYD Qin L EV
BYD Qin L EV

Хотя внешний вид и название электромобиля схожи с гибридной моделью, выпущенной в прошлом году, на этом сходство, вероятно, заканчивается.

Ожидается, что Qin L использует платформу 3.0 Evo, которая является основой большинства моделей серии Ocean.

Автомобиль оснащен дневными ходовыми огнями, расположенными ниже основных фар и продолжающимися вдоль решетки радиатора.

Передняя часть машины практически закрыта, что придает ей современный и стильный вид.

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BYD Qin L EV
BYD Qin L EV

Согласно информации, опубликованной Министерством промышленности и информационных технологий Китая (MIIT), электромобиль существенно меньше своей гибридной версии, однако у него длиннее колесная база — 2820 мм против 2790 мм у PHEV. Длина EV составляет 4720 мм, что меньше 4830 мм у гибрида, ширина на 20 мм меньше (1880 мм), а высота осталась прежней — 1495 мм.

Для электрической версии Qin L, вероятно, будут предложены два варианта батарей Blade разной емкости, обе из которых будут литий-железо-фосфатными второго поколения от BYD.

BYD Qin L EV (фото MIIT)
BYD Qin L EV (фото MIIT)

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В облегченной версии Qin L используется электродвигатель мощностью 110 кВт, а в более мощных вариантах — до 160 кВт. Оба двигателя разработаны и производятся самой компанией BYD.

В интерьере автомобиля – большой плавающий экран информационно-развлекательной системы, а селектор переключения передач выполнен в виде кристалла.

Продажи нового BYD Qin L EV начнутся в первой половине 2025 года.

BYD Qin L EV (фото MIIT)
BYD Qin L EV (фото MIIT)

Источник, фото: СarNewsChina

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Алексеева Елена
Количество просмотров 15
28.01.2025 
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