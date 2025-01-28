Автомобиль в этой версии стал просторнее и получил новый аккумулятор
Электрическая версия BYD Qin L EV была замечена на испытаниях в Китае перед запуском с аккумулятором Blade второго поколения.
Хотя внешний вид и название электромобиля схожи с гибридной моделью, выпущенной в прошлом году, на этом сходство, вероятно, заканчивается.
Ожидается, что Qin L использует платформу 3.0 Evo, которая является основой большинства моделей серии Ocean.
Автомобиль оснащен дневными ходовыми огнями, расположенными ниже основных фар и продолжающимися вдоль решетки радиатора.
Передняя часть машины практически закрыта, что придает ей современный и стильный вид.
Согласно информации, опубликованной Министерством промышленности и информационных технологий Китая (MIIT), электромобиль существенно меньше своей гибридной версии, однако у него длиннее колесная база — 2820 мм против 2790 мм у PHEV. Длина EV составляет 4720 мм, что меньше 4830 мм у гибрида, ширина на 20 мм меньше (1880 мм), а высота осталась прежней — 1495 мм.
Для электрической версии Qin L, вероятно, будут предложены два варианта батарей Blade разной емкости, обе из которых будут литий-железо-фосфатными второго поколения от BYD.
В облегченной версии Qin L используется электродвигатель мощностью 110 кВт, а в более мощных вариантах — до 160 кВт. Оба двигателя разработаны и производятся самой компанией BYD.
В интерьере автомобиля – большой плавающий экран информационно-развлекательной системы, а селектор переключения передач выполнен в виде кристалла.
Продажи нового BYD Qin L EV начнутся в первой половине 2025 года.
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Источник, фото: СarNewsChina