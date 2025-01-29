Строительство и ремонт дорог в России продолжатся в рамках нового нацпроекта

Хуснуллин: Почти 60% россиян довольны качеством и доступностью дорог в России

Качеством и доступностью региональных и местных автодорог довольны 56% жителей России. Такой статистикой по итогам проведенного ВЦИОМ опроса поделился заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Опрос проводился в декабре 2024 года для измерения соответствующего показателя национального проекта «Безопасные качественные дороги».

«Сейчас уже можно смело утверждать, что национальный проект “Безопасные качественные дороги„ продемонстрировал успешные результаты. Все ключевые показатели мы выполнили, а некоторые даже перевыполнили. Главное, что люди замечают позитивные изменения. Это подтверждают и соцопросы», –отметил вице-премьер.

Хуснуллин подчеркнул, что развитие транспортной инфраструктуры в российских регионах является не только вопросом комфортного передвижения, реализация этой меры вносит ощутимый вклад в общее улучшение качества жизни граждан России.

«Безопасные, современные дороги способствуют развитию территорий, увеличивают мобильность населения и открывают новые социально-экономические возможности. Конечно, еще далеко не везде дороги стали качественными. В этой сфере еще много проблем, но мы поступательно их решаем. Хоть нацпроект “Безопасные качественные дороги„ и завершился, работа будет продолжена в новом нацпроекте “Инфраструктура для жизни„», – заверил зампредседателя Правительства.

Примечательно, что полученные в ходе опроса результаты значительно превышают плановые показатели, установленные паспортом дорожного нацпроекта. Целевое значение показателя в 2024 году – 50%.

Согласно данным ВЦИОМ, россияне отмечают позитивные изменения в части обеспечения населения качественными, доступными и безопасными дорогами благодаря ремонтным работам и строительству новых трасс, развязок и инфраструктуры.

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Источник: government.ru