Контент-шок: перечислены самые дорогие автозапчасти, проданные в 2024 году

Цена проданной на eBay запчасти сопоставима со стоимостью нового электрокара

Самой дорогой автозапчастью, проданной на платформе eBay в 2024 году, стал двигатель V10 объемом 5,2 л для модели Audi R8. Его купили за рекордные 16 567 фунтов стерлингов (примерно 2 млн рублей по текущему курсу).

Для сравнения: за этот бюджет можно приобрести новый электромобиль. Второй самой дорогой покупкой международной онлайн-платформы стали карбоновые ковши для Porsche 911 GT3 и Cayman GT4. Покупатель заплатил за них 13 086 фунтов стерлингов (порядка 1,6 млн рублей).

Также на eBay в прошлом году продали: двигатель V8 для Mercedes E63 за 10 049 фунтов стерлингов (1,2 млн рублей) и редкий кузов Ford Escort MK2 по цене 9 146 фунтов стерлингов (порядка 1,1 млн рублей).

Такой тренд наглядно демонстрирует, что владельцы спортивных машин готовы инвестировать большие суммы с целью сохранения или модернизации своих автомобилей. А востребованность таких товаров указывает на важность наличия качественных запчастей для элитных иномарок.

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Источник: uk.motor1.com