Geely представил новинку – кроссовер Geely EX5 с запасом хода до 430 км

Компания Geely представила электрический кроссовер сегмента C-SUV Geely EX5

Компания Geely представила свой первый полностью электрический кроссовер Geely EX5, который скоро появится на российском рынке.

Geely EX5

Эта модель ориентирована на активных людей, ценящих передовые технологии и качество. Кроссовер обладает аэродинамичным дизайном с коэффициентом сопротивления воздуха 0,269 Cd, что положительно сказывается на запасе хода.

Geely EX5 построен на модульной платформе GEEA 3.0 и оснащен силовой установкой «11 в 1».

Электрический кроссовер имеет литий-железо-фосфатную батарею, обеспечивающую запас хода до 430 км, с быстрым зарядом (от 10-80% за 28 минут). Батарея также отличается высокой износостойкостью – до 1 млн км пробега или 3500 циклов зарядки.

Мощность электромотора составляет 218 л.с., а разгон до 100 км/ч занимает всего 6,9 секунды. Габариты автомобиля: 4615 мм в длину, 1901 мм в ширину, а колесная база 2750 мм.

Просторный салон и багажник вместимостью до 1877 литров с разложенными сиденьями делают модель удобной для длительных поездок.

Geely EX5

Интерьер Geely EX5 выполнен в двух цветах: темно-синий и светло-серый. Управление функциями осуществляется через 15,4-дюймовый экран мультимедийной системы, а ключевая информация выводится на 10-дюймовую цифровую панель.

Кузов кроссовера на 65% состоит из высокопрочных сталей, а система активной безопасности включает более десяти ассистентов, обеспечивая высокий уровень защиты водителя и пассажиров.

Geely EX5

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Источник: Geely