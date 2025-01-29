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Водителей и пешеходов предупредили о начале реконструкции развязки с КАД

Схему движения на развязке КАД с Кронштадтским шоссе изменят из-за ремонта

Схема движения на развязке кольцевой автомобильной дороги (КАД) с Кронштадтским шоссе изменится с 30 января 2025 года в рамках реконструкции. Нововведения коснутся и водителей, и пешеходов, сообщили в пресс-службе Дирекции КЗС Петербурга.

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«При съезде с внешнего кольца КАД на Кронштадтское шоссе и выезде с него на внешнее кольцо в сторону Ломоносова и форта Шанц предусматривается кольцевое пересечение проездов развязки», – говорится в сообщении пресс-службы.

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Всем автовладельцам при выборе направления необходимо руководствоваться правилами кольцевого движения и соответствующими знаками. Отмечается, что внутреннего кольца вводимые изменения не коснутся. Съехать с него и заехать на него с Кронштадтского шоссе по-прежнему можно будет по действующим в настоящее время съездам.

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Новая схема затронет и пешеходов – для пересечения проезжей части для них предусмотрены переходы. В Дирекции КЗС приносят извинения за временные неудобства и призывают водителей соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим, следить за дорожными знаками, разметкой и ограждениями.

Источник: t.me/dambaspb

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Фото:Станислав Тихомиров/ТАСС | t.me/dambaspb
Количество просмотров 6
29.01.2025 
Фото:Станислав Тихомиров/ТАСС | t.me/dambaspb
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