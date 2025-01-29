В Московской области улучшают подъездные дороги к туристическим местам

В Подмосковье за шесть лет отремонтировано более 200 дорог к туристическим объектам

В период с 2019 по 2024 год в Подмосковье обновили более 200 участков дорог, ведущих к туристическим достопримечательностям, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Протяженность отремонтированных дорог к местам притяжения составила около 600 км.

Это позволило значительно улучшить доступность заповедников, музеев, церквей и других культурных объектов для жителей и гостей региона.

В числе наиболее значимых проектов – обновление дороги Серпухов – Данки – Турово, проходящей через Приокско-Террасный заповедник, а также ремонт подъезда к святому источнику преподобного Сергия Радонежского «Гремячий ключ» в Сергиевом Посаде.

Отремонтированные участки обеспечили комфортный проезд к Зарайскому кремлю, государственному историко-художественному музею «Новый Иерусалим» в Истре, Свято-Троицкой Сергиевой Лавре в Сергиевом Посаде, Коломенскому кремлю в Коломне, Бородинскому полю и усадьбе Большие Вяземы в Можайском округе и другим значимым местам.

В Министерстве транспорта отметили, что в регионе также активно строятся тротуары к популярным туристическим местам. В 2023-2024 годах было возведено 40 новых пешеходных дорожек протяженностью более 45 км.

Среди них – тротуары на улицах Московской и Первомайской в Зарайске, ведущие к Зарайскому кремлю, а также на улице Кольцо в Дмитрове, которая соединяет центр города с Дмитровским кремлем.

В 2025 году работы продолжатся в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

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Источник, фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области