Подмосковье вводит штрафы за неоплату проезда по региональным «платкам»

Мособлдума одобрила введение штрафов за неоплату проезда по платным дорогам

Мособлдума одобрила в третьем чтении закон, вводящий штрафы за неоплату проезда по региональным платным трассам.

Для владельцев легковых автомобилей штраф составит 3 тыс. руб. для физических лиц и 10 тыс. руб. для юридических. Для грузовиков и автобусов штрафы будут выше: 5 тыс. руб. для граждан и 15 тыс. руб. для юридических лиц.

Водитель сможет избежать административной ответственности, если оплатит проезд в течение 20 дней с момента получения штрафа.

После принятия закона в течение двух недель его подпишет губернатор Андрей Воробьев, после чего его официально опубликуют, и он вступит в силу через десять дней после публикации.

В настоящее время в Московской области нет платных дорог, работающих в режиме платы за проезд. 17 декабря была запущена первая региональная платная трасса – Мытищинская хорда (северный дублер МКАД) в бесплатном тестовом режиме. Минтранс опубликовал тарифы на проезд, однако дата их начала действия пока не известна.

До появления Мытищинской хорды платными были только федеральные дороги: М-11, М-12, М-4, ЦКАД и Северный обход Одинцово. Штрафы за неоплату проезда по ним регулируются статьей 12.21.4 КоАП РФ и составляют 1,5 тыс. руб. для легковых автомобилей и 5 тыс. руб. для грузовиков и автобусов. Эти трассы контролируют государственная компания «Автодор» и концессионеры, а оператором Мытищинской хорды является «Транстолл», входящий в группу ВИС.

Кроме того, в Московской области продолжается строительство Южно-Лыткаринской автодороги, которая станет юго-восточным дублером МКАД и соединит основные магистрали региона. Проезд по новым участкам будет платным.

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Источник: mosoblduma.ru